Fête de la Récup

Vous pensez que réduire ses déchets, c’est nécessaire, mais que ça ne fait pas rêver ? Vous en avez assez de jeter et vous aimeriez réparer, donner, réemployer ? Vous aimeriez montrer à vos enfants qu’on peut s’amuser avec la récup ?

La Chignole, le Fablab, l’Or des Bennes, Compost et territoire et Zéro déchet vous invitent à un événement festif pour toute la famille autour de la récupération et du réemploi, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Un programme bien rempli :

? Un marché de créateurs surcycleurs pour vos achats de Noël éthiques.

? Des ateliers pour vous amuser à fabriquer des jouets, des objets en plastique recyclé, vos produits d’entretien, pour démarrer un compost ou pour réparer vos appareils électro-ménagers….

? Un spectacle familial « Plastic-Tac ».

? La fanfare festive du 734.

? Un concert du groupe Zaarba.

? Une buvette et de quoi restaurer les enfants et les adultes.

Et nos magasins resteront ouverts, y compris pour les dons !