Fête de la Renaissance

Programme :

Samedi 4 octobre

> 19h30 – Église Saint-Prix

Concert Chorale de Fauconnières (Participation au chapeau)

> 20h – vente de lampions devant l’église (2EUR)

> 20h30 – retraite aux lampions et déambulation dans le vieux village

> 21h30 – rendez-vous avec notre conteur au Jardin du Sémaphore.

Une taverne vous y attendra.

Dimanche 5 octobre

– A partir de 10h à 18h –

JARDIN SÉMAPHORE (ENTRÉE 2EUR – GRATUIT JUSQU’À 10 ANS)

> 10h – Défilé costumé

> 10h45 – Combats de chevaliers par l’Académie » AMHE »

> 11h30 – Spectacle de rapaces, présenté par » Hyppogriffe »

> 12h15 – Repas complet (25EUR)

Apéritif Hypocras & houmous – Jambon à la broche et sa garniture, fromage, dessert, café, vin – Réservation obligatoire pour le repas 06 07 97 48 80 ou 06 79 71 02 48 – Vous trouverez également une taverne pour petite restauration

> 14h30 – Duel d’escrime du 16e siècle par l’Académie » AMHE »

> 15h45 – Grand spectacle de rapaces

> 16h45 – Spectacle de ruban aérien avec Yann Gorrig