Fête de la Saint Vincent

Préparer les chars, défiler dans le village, partager des moments festifs… Cette tradition est bien plus qu’un simple événement : c’est un souvenir gravé à vie, un héritage local qui se transmet avec fierté.

Nous avons tous dans nos familles des enfants qui ont participé avec enthousiasme, et longtemps après, ils en parlent encore avec des étoiles dans les yeux.

Un immense bravo aux organisateurs et aux membres du comité des fêtes !

Votre investissement, votre énergie et votre bienveillance font de cette fête un moment de convivialité inégalable.

» Nous en serons » le premier week-end de mars et le lundi soir, » nous aurons notre table » pour être avec vous et apprécier ce moment festif.

Merci à toutes celles et ceux qui font vivre cette belle tradition !