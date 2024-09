FÃªte de la Science 2024

? Mercredi 9 octobre à la Halle de Dieulefit :

– de 10h à 12h et de 14h à 17h : Collection Micro-Folie autour des sciences – Espace de réalité virtuelle

– de 15h à 16h : atelier d’expérimentation sur l’eau

– toute la journée à la médiathèque de Dieulefit : escape game autour des sciences

? Jeudi 10 octobre à Dieulefit : Rencontre avec l’écrivain et producteur de documentaires Fabrice Papillon :

– De 17h à 18h à la Librairie Sauts et gambades pour un échange et signature de son dernier roman policier thriller » La conjuration de Dante » (sur le thème du cerveau)

– A 18h30 à la Halle pour la projection du documentaire » Les pouvoirs du cerveau : déchiffrer la conscience » (durée 57?), suivie d’un échange autour du film (signature possible de son livre en sortie de projection)

? Samedi 12 octobre à la Halle de Dieulefit :

– de 10h à 12h et de 14h à 16h : Collection Micro-Folie autour des sciences – Espace de réalité virtuelle

– de 11h à 12h et de 15h à 16h : atelier d’expérimentation sur l’eau

– A 16h30 : projection du film documentaire » Cachalots, une histoire de famille » (durée 50?)

– toute la journée à la médiathèque de Dieulefit : escape game autour des sciences

? Dimanche 13 octobre à la salle des fêtes de Bourdeaux :

– A 11h00 : projection du film documentaire » Cachalots, une histoire de famille » (durée 50?)

– de 14h à 16h : Espace de réalité virtuelle

– A 16h30 : projection du film documentaire » Océans, le nouvel eldorado » (durée 52?), réalisé par Thibault Férié

– toute la journée à la médiathèque de Bourdeaux : escape game autour des sciences