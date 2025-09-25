L’association Stimuli propose différentes actions gratuites durant la Fête de la Science 2025 à Montélimar.

Exposition » Fourmis & Cie »

Plongez dans l’univers incroyable des petites bêtes !

-> Médiathèque Intercommunale Montélimar-Agglo

Documentaire Des fraises pour le renard

Un voyage au coeur de l’intelligence animale et collective, réalisé par Thierry Robert (Le Cinquième rêve).

-> Cinéma Les Templiers (Montélimar)

Documentaire La grande prairie, le pacte du bison

Observer la prairie, explorer l’intelligence du vivant, réalisé par Thierry Robert et Nicolas Cennac (Le Cinquième rêve).

-> Cinéma Les Templiers (Montélimar)

Plus d’infos sur les liens !