Cinéma, Exposition

Fête de la Science

L’association Stimuli propose différentes actions gratuites durant la Fête de la Science 2025 à Montélimar.

Fête de la Science
du 30/09/2025 au 08/10/2025

Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Cinéma Les Templiers, Montélimar 26200 Montélimar Tél. 06 70 12 17 43

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Exposition  » Fourmis & Cie  »
Plongez dans l’univers incroyable des petites bêtes !
-> Médiathèque Intercommunale Montélimar-Agglo

Documentaire Des fraises pour le renard
Un voyage au coeur de l’intelligence animale et collective, réalisé par Thierry Robert (Le Cinquième rêve).
-> Cinéma Les Templiers (Montélimar)

Documentaire La grande prairie, le pacte du bison
Observer la prairie, explorer l’intelligence du vivant, réalisé par Thierry Robert et Nicolas Cennac (Le Cinquième rêve).
-> Cinéma Les Templiers (Montélimar)

Plus d’infos sur les liens !