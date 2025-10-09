Fête de la science

Venez vous amuser avec les algorithmes sous forme d’ateliers simples et ludiques afin de donner le goût aux mathématiques d’actualité !

Le 11/10/2025 14:00

Allée des terrasses du Bancel 26140 Albon Tél. 04 75 03 14 81

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs