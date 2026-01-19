Animations

Fête de la soupe

Concours de soupe
Buffet, buvette, coin enfants (amenez votre bol)
19 h : Brass coulée titanic orchestra
21 h : Dunyasa
23 h : DJ Mélanie Bauer

Le 28/02/2026 17:30
Gratuit pour les visiteurs