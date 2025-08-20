Concert, Marché, Spectacle

Fête de l’automne (3ème édition)

Le Comité des fêtes organise pour la 3ème édition la Fête de l’Automne avec de nombreuses animations au coeur du village !

Fête de l’automne (3ème édition)
Le 20/09/2025 14:00
Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

14h : Concours de pétanque
16h : Marché artisanal (producteurs, artisans et créateurs locaux)
20h : Concert
21h30 : Feu d’artifice