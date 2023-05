Fête de l’Estampe

Samedi 27 mai, dès 14h, nous ouvrons les portes sur une grande exposition collective. Les artistes proposeront également une fenêtre sur un moment de création collectif: mélangeant diverses techniques de gravures, ils improviseront en public, un travail artistique.

Avec Sarah Clotuche, Elise Delaigue, Margot Schweblin, Roxanne Bee, David Akemata et Jeanne Montel.

Le dimanche, nous rangerons nos tabliers pour laisser le public profiter du matériel mis à disposition: vous pourrez donc participer à des ateliers d’initiation pour enfants et adultes, observer, apprendre, échanger… à tous âges soyez les bienvenus! Il y aura également l’exposition, une buvette et restauration maison sur place.

Cet évènement est en lien avec les villages voisins de Barnave et Recoubeau où vous pourrez la aussi voir les portes ouvertes de l’atelier » La perruque » ou encore boire un thé au sein de la » Maison Oiseau » qui hébergera exposition et projection de courts métrages le samedi soir..

Programme détaillé sur le site web.

On vous attends nombreux!

( à 25 minutes de Die, 15 minutes de Chatillon-en-diois, 1h de Crest, 1h30 de Valence)