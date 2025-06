Fête de l’eté au bout du monde

Au programme :

à partir de 16h30: Jeux (type kermesse) et goûter pour les enfants et les plus grands

?18h: spectacle tout public » Ceci n’est pas un clown » de la compagnie Revolt à la salle des fêtes

?19h30: concert du groupe Zénékar

Buvette et petite restauration sur place.

Cette fête est ouverte à tous, enfants, parents, grands parents, amis, connaissances… de Venterol et d’ailleurs…