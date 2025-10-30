Foire, Sortie, Visites

Fête de l’Huître 2è édition & Bal trad’ à la Poule à Facettes

2è édition de la fête de l’huître à la Poule à Facettes. Cette année 4000 huitres Bretonnes viendront vous régaler, accompagnées de bons vins locaux de Sylvain Thevenet et Rudy Sylvestre et soirée Bal trad électro ! Dress code iodé de circonstance!

Le 01/11/2025 17:00

203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre

Site internet
Payant

Au programme :
-17h : radio Saint Ferréol avec un plateau spécial de la mer
-19H : Tombola de la mer
-20h30 : bal trad’ electro Ouais!

L’événement soutient l’association Exilés et Crestois.