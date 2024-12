FÃªte de l’olive piquÃ©e &des vins du terroir (24Ã¨me Ã©dition)

À l’occasion de la 24e Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, célébrons ensemble les 30 ans des AOP Huile d’olive et Olives noires de Nyons !

De nombreuses animations gratuites mettront un coup de projecteur sur les produits oléicoles de Nyons AOP.

Rendez-vous dès 9h au Marché de produits de terroir (produits oléicoles de Nyons AOP, vins, idées cadeaux gourmands…), participez à l’animation et au concours de lancer de scourtins, partez pour un atelier cueillette dans une oliveraie avec découverte du vignoble des Côtes du Rhône Villages Nyons AOP, venez faire piquer vos olives sur la nouvelle piqueuse à olives imaginée par la Scourtinerie… Les visiteurs seront également invités à élire la meilleure olive piquée à l’occasion du 6e Prix des Consommateurs d’olives piquées de Nyons AOP qui aura lieu de 15h à 16h30..A la Maison des Huiles d’olive et Olives de France, adultes et enfants pourront assister aux démonstrations culinaires, créer des produits cosmétiques, découvrir l’exposition « Olive & Sens », en savoir plus sur la piqueuse à olives grâce à une conférence…..Programme complet sur : www.nyons-aoc.com