Fête de printemps au Pied de Nez

Marché de producteur et artisans et concert acoustique

De 11h à 18h : Marché de producteurs et artisans

A 18h

Concert acoustique

TRIO NAVAYO

Musiques traditionnelles de Grèce

Trio Navayo partage avec énergie et passion les trésors musicaux populaires des 4 coins de la Grèce…du Péloponnèse à l’Asie Mineure en passant par la Crète et l’Épire ! À la recherche d’une ambiance authentique, le trio composé de Rémi Foucrier au violon et au chant, Akram Chaïb à la clarinette et Fabien Dubuy au laouto (luth traditionnel) propose un répertoire axé sur la danse et les chansons légères ou mélancoliques.