Venez célébrer la Fête de Sainte Marguerite à Combovin.
Le samedi 18 juillet, participez au concours de pétanque en doublette à 14h, suivi d’un défilé nocturne à 21h et d’un bal dansant. Snack et buvette seront disponibles.
Le dimanche 19 juillet, un concours de pétanque en triplette aura lieu à 14h, puis un marché estival à 17h. Un repas agneau mariné au brasero est proposé, avec diffusion de la finale de la Coupe du Monde à partir de 19h. Réservation par téléphone.
Fête de Sainte-Marguerite
Fête de Sainte Marguerite à Combovin, avec concours de pétanque, défilé nocturne, bal dansant, marché estival et repas agneau mariné au brasero.
Venez célébrer la Fête de Sainte Marguerite à Combovin.