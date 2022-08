Fête de Venterol

Venez participer à la plus grande fête de village mondialement connue de Montréal à Singapour. Au programme: Concert du rock à l’électro en passant par le Jazz… Buvette, Concours de boules… Navette aller/retour entre Nyons et Venterol, coin camping, restauration sur place… On t’attend pour 3 soirs de folie avec une équipe chaude comme la braise!!!!

SHOW MUST GO ON !

VINIVIDIBIBI

Spectacle Théâtre – Concert Jazz « Miles ou le Coucou de Montreux »

La Mathilde – Sexe, accordéon et alcool – Paris

Lester’s – Folk – Rock – L’Isle Sur La Sorgues

Petit Scarabée – Techno AOP – Venterol

Kashmir – Funk – Rock