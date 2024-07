L’Association Ensemble, qui soutient les Restos du Coeur de Dieulefit et oeuvre pour la convivialité dans le village et aux alentours, organise sa quatrième Fête des épouvantails.

A partir de 16h : buvette et glaces

A partir de 17 h : petite restauration : frites et pains saucisses, falafels

De 16h à 18h30 : Atelier de création d’épouvantails ouvert à tous et concours de dessin pour enfants

De 17h à 18h30 : jeux pour les enfants

19h : déambulation dans le village avec les épouvantails

20h30 : jeux pour les adultes

Les plus beaux épouvantails et les plus beaux dessins permettront de gagner des paniers garnis.