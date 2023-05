Fête des jardins

Au programme:

Dès 14h30: Visite du jardin de Gaston, Stand avec troc de plants et de graines

15h00: Séance de Yoga dans le jardin (5EUR sur réservation par mail – prévoir tapis)

18h30: Concert « Le jardin mélancolique »

Un moment de musique et de partage où chants traditionnels catalans, airs de cour français et autres brunettes s’entre-mêleront pour dévoiler toute leur mélancolie. Avec Mireille Collignon à la viole de gambe, Anne Guixé à la voix et Olivier Leinen à la flûte à bec (prix libre et conscient)

19h00: Repas et soirée partagée