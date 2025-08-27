Concert

Fête des Pilanthropes

Fête des Philanthropes 2025 avec la participation des Affronautes avec Zayit Klezko et Tuff Kong Hifi.
Buvette et Food Trucks sur le site.

Le 06/09/2025 19:00

9 Grande Rue 26110 Les Pilles Tél. 06 26 74 77 52

Gratuit pour les visiteurs