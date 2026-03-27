Fête des plants – 4ème édition

Au programme :
– 11h30-12h : Venez partager avec nous un Chili con carne , repas abrité à la salle communale de Barbières – Sur réservation sur HelloAsso.
Option végétarienne possible. Places limités (150 repas max).
– Balades botaniques – Durée 1h30 – A partir de 6 ans
Plusieurs départs : 10h – 14h – 16h – Inscriptions conseillées par mail.
– De 13h00 à 16h00 : Atelier Cyanotype – Durée : 20 min – A partir de 6 ans
Inscriptions sur place – 6 places maximum à la fois
– De 9h30 à 17h30 :
ATELIER SENTEUR (accès libre)
CONSEILS JARDINAGE (accès libre)
Stand LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) en accès libre
Sans oublier notre tombola !