Fête des plants – 4ème édition

Gratuit pour les visiteurs

La fête des plants est de retour pour une 4e édition et à cette occasion de multiples activités vous seront proposées ! Toute la journée : troc de plants (venez avec vos plants), ventes de plants, stands, expositions, activités libres…

Au programme :

– 11h30-12h : Venez partager avec nous un Chili con carne , repas abrité à la salle communale de Barbières – Sur réservation sur HelloAsso.

Option végétarienne possible. Places limités (150 repas max).

– Balades botaniques – Durée 1h30 – A partir de 6 ans

Plusieurs départs : 10h – 14h – 16h – Inscriptions conseillées par mail.

– De 13h00 à 16h00 : Atelier Cyanotype – Durée : 20 min – A partir de 6 ans

Inscriptions sur place – 6 places maximum à la fois

– De 9h30 à 17h30 :

ATELIER SENTEUR (accès libre)

CONSEILS JARDINAGE (accès libre)

Stand LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) en accès libre

Sans oublier notre tombola !