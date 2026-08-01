Animations
Fête du 15 août
Venez célébrer le 15 août sur la place du village. Au programme : concours de pétanque, repas et bal.
Le 15/08/2026 14:00 Informations complémentaires
Payant
Venez célébrer le 15 août sur la place du village. Au programme : concours de pétanque, repas et bal.
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