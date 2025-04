Venez célébrer la Fête du 1er Mai à Marsanne, un événement annuel dédié à l’éclat de l’artisanat local et au plaisir de la découverte ! Situé au coeur de la charmante commune de Marsanne, on vous donne rendez-vous au marché artisanal ou vous découvrirez la vente de fleurs et de plants de légumes, des jeux en bois et un manège.

La fête sera animée par le groupe du musiciens ATYPIC GROOVE.

Restauration rapide prévue sur place.