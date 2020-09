Fête du Jeu – 5eme édition

Le rendez-vous est donné à tous pour la 5e Fête du Jeu de Crest. L’événement est gratuit et se déroulera en plein air. Au programme,11 espaces de jeux seront répartis à travers le centre-ville, avec la participation de divers intervenants et associations.

– Espace créatif – place Ferdinand Marie

Une création artistique évolutive au sol avec Benoît Carpentier, artiste-plasticien intervenant à Crest’actif Loisirs et au périscolaire.

– Jeux de lancer – place de la Halle au Blé

Jeux de quilles (Kubb et Molkky) et Foot billard, tenus par des animateurs de Crest’actif. Et une animation Détanque (une création Grenobloise en présence de son créateur, Rémi Borel).

– Jeux d’entraide – place Rozier

Jeux pour lesquels il est nécessaire d’être en groupe pour arriver à ses fins avec un animateur de Crest’actif et les intervenants de Vihbadaca.

– Espace Logicube – cour de l’école Royannez

Une animation autour du Rubik’s cube avec notamment l’élaboration d’une fresque évolutive proposé par Only Cube. Des jeux de Tetris, Sudoku sur table et de Morpion au sol.

– Jeux géants – cour de l’école Royannez

Échecs, Dames, Puissance 4, Mikado et Petits chevaux avec un animateur de Crest’actif. Les intervenants de Vibhadaca animeront également des jeux en bois dans cet espace. La Ferme aux animaux, un univers de jeux thématique en bois sera également proposée par Festijeux&Cie.

– Jeux de société et de plateau – placette Rue Peysson Animés par Archijeux

– Parcours énigme dans la rue – place Antoine Bouvier et rue Archinard

» Le loup, le meeple et la vitrine » : un parcours à la recherche d’indices dans les vitrines de la rue Archinard et des tables de jeux proposés par Archijeux.

– » Dans la cour de l’école » – cour de l’ancienne école Dumont

Marelles, cordes à sauter, élastiques, parcours billes avec un animateur de Crest’actif et une animation parents/tout-petits avec Zimboum. Ce sera l’heure de la récréation !

– » La Rozell s’amuse » – quai des Marronniers

La crêperie La Rozell organise un tournoi de palet breton et proposera aux visiteurs moins aguerris une initiation.

Un parcours olfactif sera également proposé dans la ville entre la place Rozier et la Halle-au-Blé avec l’intervenante périscolaire Véronique Dhenin (atelier des potions).

Crest’actif propose pour la deuxième année la » Carte Jeux » : un parent et un enfant parcourent plusieurs zones de jeux et valident leur visite par un poinçon. C’est l’occasion de partager un moment en famille et de gagner un cornet de pop corn !