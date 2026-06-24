Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer la Fête du Lavandin le dimanche 5 juillet 2026, à Taulignan, place de la République (vers lesTours Nord)
Petits et grands sont attendus pour découvrir notre marché artisanal réunissant producteurs locaux et créateurs, ainsi qu’un espace consacré à la mémoire agricole de notre territoire.
Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’ animations gratuites et vous promener dans les ruelles de Taulignan. Suivez les traces de Madame de Sévigné à travers un parcours présentant ses lettres et des photographies, tout en découvrant le riche patrimoine du village.
La soirée se poursuivra autour d’une savoureuse soupe au pistou, suivie d’un délicieux dessert, le tout accompagné en musique par un groupe qui animera ce moment convivial.
Une journée festive, chaleureuse et parfumée au lavandin vous attend!
FÊTE DU LAVANDIN À TAULIGNAN
» Lavandin, artisanat, patrimoine et convivialité : venez partager une belle journée à Taulignan ! «
Mairie 26770 Taulignan
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer la Fête du Lavandin le dimanche 5 juillet 2026, à Taulignan, place de la République (vers lesTours Nord)