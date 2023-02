Fête du Livre Jeunesse : Dessine-moi une histoire

Il s’agit de la trente-huitième édition du Salon du Livre Jeunesse. Elle s’articule autour du thème de l’illustration « Dessine-moi une histoire ». Entre autres, 19 auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs livres et animeront des ateliers.

La Fête du livre jeunesse, c’est le RDV du livre et de la littérature pour les plus petits jusqu’aux plus grands ! Notre Grande librairie propose des sections adaptées à tous les âges et tous les genres de livres. Cette année, des oeuvres originales d’artistes de la région sont exposées au coeur du Salon. Des ateliers gratuits et sur inscription sont proposés le week-end pour les familles. Par ailleurs, les lectures, boîtes à musique, dédicaces, P’tits sentiers (espace ludo-éducatif pour les 0-6 ans), spectacles, Salon d’Essayage, jeu de piste et marché d’éditeurs remarquables investissent de nouveau le gymnase Plein soleil, après 2 années d’absence.

À retenir :

* La thématique 2023 est » Dessine-moi une histoire »

* L’affiche est signée par l’artiste Clothilde Staës

* L’éditeur à l’honneur est la toute récente maison d’édition » La Partie »

* Inauguration du Salon jeudi 23 mars à 18h et remise des prix littéraires (sous réserve de disponibilité des auteurs)