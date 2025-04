Fête du livre jeunesse

Un salon d’envergure qui offre au public l’occasion de découvrir la littérature de jeunesse à travers les rencontres des auteur(e)s et illustrateur(e)s invité(e)s , les ateliers, les spectacles, les expositions et bien d’autres surprises !

Pendant ces trois jours, la manifestation accueillera 10 auteur(e)s en dédicaces, 2 expositions, 12 ateliers créatifs, (dont 10 animés par les auteur(e)s et pour chacun plusieurs créneaux durant tout le week-end), 13 spectacles et performances en scolaire et tout public, soit 22 représentations.

1 conférence sur le pouvoir de la lecture, 1 séance de cinéma courts-métrages d’animation. 1 concours de dessin des élèves du Périscolaire qui servira d’inspiration pour 1 performance artistique.

Chaque année la scénographie, originale, se réinvente : un salon d’essayage pour découvrir les coups de coeur de nos 2 librairies jeunesse partenaires , Librairie du Tiers Temps d’Aubenas, et L’eau Vive d’Avignon, un espace dédié à la promotion de Colophon maison d’édition de Grignan (partenaire historique de la fête et acteur majeur du développement culturel du territoire), un jeu de piste sur les traces des oeuvres exposées, un espace Les P’tits Sentiers pour les tout-petits avec des modules de jeux illustrés, des lectures Pitchou pour les tout-petits issues de notre sélection 2025, … autant de propositions qui permettent aux petits comme aux plus grands de mieux s’approprier l’outil livre.

Sans oublier la remise du prix littéraire Pitchou sponsorisé par ORANO, en présence de l’éditeur Sens dessus dessous qui représentera Aurélie Sarrazin (auteure) et Xavier Dereux (illustrateur) du livre De toi à moi. Un des rares prix en France qui met en valeur la création littéraire jeunesse petite enfance.