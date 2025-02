Fête du timbre 2025 : « Le timbre fait des acrobaties »

Cette opération organisée par l’Association Philatélique de Valence et la Poste se déroulera les 8 et 9 mars avec l’oblitération le 1er jour, pour fêter la sortie d un nouveau timbre .

De plus, le dimanche, le club organise une grande bourse multi collections avec plus de 30 exposants, collectionneurs et marchands de timbres, carte postales, billets, pièces, BD, capsules de champagne, etc…