Animations

Fête du vin nouveau

Venez fêter le vin nouveau à la salle Fontaine, à partir de 18h, assiettes du terroir et animations musicales

Le 28/11/2025 18:00

Place du 14 juillet 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 78 78

Payant