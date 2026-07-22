PAPILLONS ! est une rencontre, une dégustation, un marché de vins vivants qui se déroule cette année dans le village de Saint-Ferréol-Trente-pas, un petit paradis en Drôme provençale. Une invitation enthousiaste à utiliser nos papilles.

Fête du vin avec dégustations et marché de vins

Atelier de sérigraphie mobile Code B sera là

Pour grignoter : assiette de charcuterie, glaces artisanales…Après la journée dégustation, le repas paysan concocté par Marie et Cyril (uniquement sur réservation) :

Repas paysan gourmet :

Salade composée et galette de courgettes,

Petits farcis aux deux viandes et aux épices accompagnés de petit épeautre aux olives.

Gâteau aux noix et fruits caramélisés.

Concert à 22h Dourdou et pour finir DJ La Scandaleuse