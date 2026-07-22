Foire, Marché, Visites

Fête du vin

PAPILLONS ! est une rencontre, une dégustation, un marché de vins vivants qui se déroule cette année dans le village de Saint-Ferréol-Trente-pas, un petit paradis en Drôme provençale.
Une invitation enthousiaste à utiliser nos papilles.

Fête du vin
Le 01/08/2026 16:00

Le boulodrome 26110 Saint-Ferréol-Trente-Pas

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Payant

Fête du vin avec dégustations et marché de vins
Atelier de sérigraphie mobile Code B sera là

Pour grignoter : assiette de charcuterie, glaces artisanales…Après la journée dégustation, le repas paysan concocté par Marie et Cyril (uniquement sur réservation) :

Repas paysan gourmet :
Salade composée et galette de courgettes,
Petits farcis aux deux viandes et aux épices accompagnés de petit épeautre aux olives.
Gâteau aux noix et fruits caramélisés.

Concert à 22h Dourdou et pour finir DJ La Scandaleuse