Fête du vin avec dégustations et marché de vins
Atelier de sérigraphie mobile Code B sera là
Pour grignoter : assiette de charcuterie, glaces artisanales…Après la journée dégustation, le repas paysan concocté par Marie et Cyril (uniquement sur réservation) :
Repas paysan gourmet :
Salade composée et galette de courgettes,
Petits farcis aux deux viandes et aux épices accompagnés de petit épeautre aux olives.
Gâteau aux noix et fruits caramélisés.
Concert à 22h Dourdou et pour finir DJ La Scandaleuse