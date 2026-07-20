Samedi 25 : 14h30 concours de pétanque, 21h30 retraite aux flambeaux avec le Cluc de Danse ENERGY DANCE & 22h bal disco avec DJ FAB.
Dimanche 26 : 16h30 à 18h30 jeux en bois avec Tours de Jeux, 18h30 à 20h30 apéritif musical avec la chanteuse Jennifer Sanchez, 20h30 repas tripes ou rougail de saucisses (sur inscritpions) & 21h bal avec Dj Fullevents.
Lundi 27 : 14h30 : concours de pétanque, 21h30 bal disco avec Dj Fab et 23h feu d’artifice (sous réserve d’autorisation).
Fête fotive
Fête votive sur 3 jours : attractions foraines, manèges, concours de pétanque, bal, repas, jeux en bois, apéritif musical, retraites aux flambeaux et feu d’artifice.
Samedi 25 : 14h30 concours de pétanque, 21h30 retraite aux flambeaux avec le Cluc de Danse ENERGY DANCE & 22h bal disco avec DJ FAB.