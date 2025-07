Fête « La Mort qui tue, le retour » à la Gare à coulisses

Avec cette année les Tambours de la Muerte, Gilles et Brigitte, Cowboys from Outerspace, Radio Clash.

Costumes de circonstance conseillés!

Au Mexique on festoie sur les tombes, on réveille les esprits pour danser avec les fétiches et communiquer avec l’au-delà.

Alors tremblez humbles mortels et préparez-vous…La Mort qui tue ! revient à la Gare à coulisses et cette année elle sera percutante et endiablée que dis-je tambourinesque.

C’est le retour des Tambours de la Muerte, le légendaire spectacle de la Cie Transe Express en Maître de cérémonie. Occasion rêvée pour fêter les 50 ans d’Arts de la rue de nos fondateurs Brigitte Burdin et Gilles Rhode dans un déluge d’artifices et de flammes d’Enfer !

Soupe et apéro.

AU PROGRAMME:

18:30 Ouverture public / Mise en bouche+ déambulation funeste et installations sur la promenade des arts

19:45 Les Tambours de la Muerte (Apartir de 5 ans, 60 mn)

21:00 Anniversaire surprise de Gilles et Brigitte

22:00 Cowboys from Outerspace concert rock, garage, punk

23:00 Radio Clash – Tribute The Clash

Tarif unique 20 euros.