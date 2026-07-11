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Fête nationale

Célébrez la Fête Nationale à Châteauneuf-de-Galaure avec un programme varié incluant concours de pétanque, cérémonie, repas, buvette, snack et bal gratuit animé par Exodus. Attention le feu d’artifice est annulé !

Fête nationale
Le 14/07/2026 13:30
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Gratuit pour les visiteurs

L’événement de la Fête Nationale aura lieu au Gymnase de Châteauneuf-de-Galaure, avec un grand parking gratuit. La journée débutera à 13h30 par un concours de pétanque en doublette, avec inscription sur place (12EUR) et limitée à 32 doublettes. À 18h00, une cérémonie et un vin d’honneur seront offerts par la Mairie sur la Place du 19 mars 1962. À 19h30, un repas (16EUR) sera proposé sur réservation, accompagné d’une buvette et d’un snack. La soirée se clôturera avec un bal gratuit au Stade et Gymnase, animé par Exodus.