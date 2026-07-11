L’événement de la Fête Nationale aura lieu au Gymnase de Châteauneuf-de-Galaure, avec un grand parking gratuit. La journée débutera à 13h30 par un concours de pétanque en doublette, avec inscription sur place (12EUR) et limitée à 32 doublettes. À 18h00, une cérémonie et un vin d’honneur seront offerts par la Mairie sur la Place du 19 mars 1962. À 19h30, un repas (16EUR) sera proposé sur réservation, accompagné d’une buvette et d’un snack. La soirée se clôturera avec un bal gratuit au Stade et Gymnase, animé par Exodus.
Animations
Fête nationale
Célébrez la Fête Nationale à Châteauneuf-de-Galaure avec un programme varié incluant concours de pétanque, cérémonie, repas, buvette, snack et bal gratuit animé par Exodus. Attention le feu d’artifice est annulé !
Le 14/07/2026 13:30 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs