FÃªte RÃ©publicaine

Préparez vous à chanter des tubes incontournables tels qu’Alexandrie Alexandra, Le téléphone pleure et bien d’autres, repris par Youbicha.

Afin de ravir vos papille, une buvette sera disponible sur place, offrant rafraîchissement et encas variés. De plus, le repas républicain est organisé pour ceux et celles qui souhaitent partager un moment de convivialité autour d’un repas gourmand. ( les réservations se feront place de la mairie les 29 et 30 juillet de 10h à 12h; puis les 6 et 7 juillet de 10h à 12h également).

Et pour terminer , un feu d’artifice est prévu à partir de 22h30 qui promet d’illuminer le ciel de Malissard et d’offrir un un moment magique.