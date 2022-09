Vendredi 9 Septembre

18 h : Concours de pétanque triplette montée.

Manège, musique et restauration rapide.

Samedi 18 Septembre

14h : Concours de pétanque doublette montée

Manège, jeux et activités pour les enfants

19h : Flash Mob

Bal avec DJ et restauration rapide.

Repas : planche de charcuteries et fromages

Dimanche 11 Septembre

9h à 16h : Vide-grenier inscription à comifetardepont@gmail.com

13h : Concours de pétanque triplette montée

Manège, jeux et activités pour les enfants.