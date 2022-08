Fete votive de la saint Roch

Vendredi 19 Août à 18h30: Vernissage de l’exposition de l’atelier du mistral au Temple, exposition du 20 au 22 Août de 10h00 à 18h00

Samedi 20 Août : Concours de pétanque en doublettes montées, prime 100 EUR plus les mises à 15h00.

Repas et soirée dansante avec DJ Antony.

Dimanche 21 Août : Procession de la St Roch au départ de l’église, messe suivie d’un apéritif.

Concours de pétanque en doublettes montées, prime 100 EUR plus les mises à 15h00.

Soirée dansante avec DJ Antony.

Lundi 22 Août : Concours de pétanque en triplettes mixtes montées, prime 100 EUR plus les mises à 15h00.

Durant tout le Week-end buvette et restauration rapide.