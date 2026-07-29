Voici le programme détaillé :
– vendredi 14 août :
18 h concours de pétanque en doublette (inscriptions sur place).
20 h 30 : Méga Karaoké avec le duo montilien Pauline et Alex.
– samedi 15 août :
8 h 30 concours de pétanque en tête à tête (inscriptions sur place).
14 h concours de pétanque en doublette (inscriptions sur place).
20 h Soirée Mousse animée par DJ GREG.
– dimanche 16 août :
8 h à 18 h : vide greniers (inscriptions au 06 29 65 03 81).
8 h 30 concours de pétanque en tête à tête (inscriptions sur place).
14 h concours de pétanque en triplette (inscriptions sur place).
20 h : Repas : paëlla, fromage et tarte – 08 EUR (inscriptions au 06 11 30 96 78).
21 h : Soirée cabaret « Tip Top Les années 80 » par la Compagnie Magenta et ses danseurs.
Fête votive : Espeluche
Du 14 au 16 août le Comité des Fêtes d’Espeluche organise sa traditionnelle Fête Votive. Trois jours de festivités : concours de pétanque, Karaoké, soirée mousse, vide greniers, paëlla et soirée cabaret.
Place de l'école 26780 Espeluche Tél. 06 11 30 96 78
Voici le programme détaillé :