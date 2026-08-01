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Fête votive la venterolaise

La Venterolaise – Fête Votive & Concert Live
Venez célébrer La Venterolaise, la traditionnelle fête votive de Venterol, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Fête votive la venterolaise
Le 22/08/2026 19:00
Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Une soirée musicale exceptionnelle avec KIM & KOUAMÉ
Un duo proposant un univers musical mêlant : Jazz, Pop et sonorités tropicales

Une prestation idéale pour lancer la soirée dans une ambiance conviviale et estivale avec DJ PRODFILER
La fête se poursuivra jusqu’à 1h du matin avec un DJ set pour faire danser le public et prolonger la soirée

Restauration sur place
Le traiteur  » De la Broche à l’Assiette  » vous proposera un repas composé de : Jambon à l’os rôti et dessert
Tarif : 20 EUR (sur réservation uniquement)