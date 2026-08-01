Fête votive la venterolaise

Une soirée musicale exceptionnelle avec KIM & KOUAMÉ
Un duo proposant un univers musical mêlant : Jazz, Pop et sonorités tropicales
Une prestation idéale pour lancer la soirée dans une ambiance conviviale et estivale avec DJ PRODFILER
La fête se poursuivra jusqu’à 1h du matin avec un DJ set pour faire danser le public et prolonger la soirée
Restauration sur place
Le traiteur » De la Broche à l’Assiette » vous proposera un repas composé de : Jambon à l’os rôti et dessert
Tarif : 20 EUR (sur réservation uniquement)