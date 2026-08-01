Fête votive la venterolaise

La Venterolaise – Fête Votive & Concert Live Venez célébrer La Venterolaise, la traditionnelle fête votive de Venterol, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Une soirée musicale exceptionnelle avec KIM & KOUAMÉ

Un duo proposant un univers musical mêlant : Jazz, Pop et sonorités tropicales

Une prestation idéale pour lancer la soirée dans une ambiance conviviale et estivale avec DJ PRODFILER

La fête se poursuivra jusqu’à 1h du matin avec un DJ set pour faire danser le public et prolonger la soirée

Restauration sur place

Le traiteur » De la Broche à l’Assiette » vous proposera un repas composé de : Jambon à l’os rôti et dessert

Tarif : 20 EUR (sur réservation uniquement)