Feu d’artifice et parade de noël

Soirée inaugurale des festivités de noël avec au programme :
19h00 : discours du maire et embrasement du théâtre Emile Loubet
19h15 : début de la parade de noël en petit train au départ du théâtre avec arrêt à la Maison du Père Noël, place Emile Loubet et au marché de noël, place de l’Europe.
La parade de noël sera composée de
– L’Arbre à voeux de Noël : des illuminés débarquent avec leurs bonnes étoiles, pour vous reconnecter à vos rêves et partager avec vous un moment festif.
– La fanfare lumineuse et les échassiers : des costumes blancs comme neige et lumineux comme une nuit de pleine lune. Des percussions, de la danse pour vous entrainez !
– Les Marionnettes géantes : The Big Puppets de la compagnie Tête à Plumes. Ces marionnettes, tels de grands enfants, souvent coquins, cherchent le contact, les sourires et les caresses tout en dansant aux sons de la fanfare.
– Les Mascottes et père noël viendront ajouter une touche de joie et de convivialité.
20h15 : arrivée sur le marché de noël avec distribution de vin chaud et de chocolats chauds à la population. 15 chalets d’exposants créateurs, artisans et producteurs pour des idées cadeaux locales et responsables ! Châtaignes grillées et vin chaud par « La Bogue au poële ».
Fin de l’évènement vers 21h00.