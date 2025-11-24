Feu d’artifice et parade de noël

Soirée festive inaugurale avec le feu d’artifice au théâtre Emile Loubet suivi d’une parade de Noël en petit train dans le centre-ville : fanfare lumineuse et échassiers, arbre à voeux, marionnettes géantes et mascottes.

Soirée inaugurale des festivités de noël avec au programme :

19h00 : discours du maire et embrasement du théâtre Emile Loubet

19h15 : début de la parade de noël en petit train au départ du théâtre avec arrêt à la Maison du Père Noël, place Emile Loubet et au marché de noël, place de l’Europe.

La parade de noël sera composée de

– L’Arbre à voeux de Noël : des illuminés débarquent avec leurs bonnes étoiles, pour vous reconnecter à vos rêves et partager avec vous un moment festif.

– La fanfare lumineuse et les échassiers : des costumes blancs comme neige et lumineux comme une nuit de pleine lune. Des percussions, de la danse pour vous entrainez !

– Les Marionnettes géantes : The Big Puppets de la compagnie Tête à Plumes. Ces marionnettes, tels de grands enfants, souvent coquins, cherchent le contact, les sourires et les caresses tout en dansant aux sons de la fanfare.

– Les Mascottes et père noël viendront ajouter une touche de joie et de convivialité.

20h15 : arrivée sur le marché de noël avec distribution de vin chaud et de chocolats chauds à la population. 15 chalets d’exposants créateurs, artisans et producteurs pour des idées cadeaux locales et responsables ! Châtaignes grillées et vin chaud par « La Bogue au poële ».

Fin de l’évènement vers 21h00.