À travers leurs univers distincts mais complémentaires, les deux artistes invitent à ralentir, à
regarder autrement, à écouter la matière et les traces qu’elle porte. Les oeuvres exposées ?
tapisseries, textiles brodés, objets poétiques, pièces uniques ? plongent le visiteur dans un espace contemplatif où l’imperfection devient beauté, et où les paysages se réinventent en fil et en fibres. L’exposition met en lumière la force évocatrice d’un art textile contemporain, respectueux, ancré dans la nature et attentif au monde.
Fibres Sensibles -Exposition textile
2 sensibilités poétiques, deux approches du monde qui se croisent et se
répondent. L’exposition réunit les oeuvres de Leen Hellinckx et de Belinda Pollard, 2 créatrices pour qui les fibres naturelles et l’infinie richesse de la nature deviennent langage.
29 rue du Bourg 26220 Dieulefit
