Fiertilité est une exposition photographique qui illustre le choix de la stérilisation volontaire définitive chez des personnes de moins de 30 ans, accompagné de leurs témoignages. Vasectomie, ligature des trompes utérines, hystérectomie… Au coeur de ces démarches, plusieurs notions se répondent : l’affranchissement du devoir reproductif, le biohacking, la modification corporelle, la remise en question des attributs de genre, ainsi que la réappropriation et le contrôle de son propre corps. Zoé Arnaud, artiste contemporaine née à Die en 1999, vous présente cette série qui révèle des interstices dissidents et un devenir cyborg dans un monde en pleine fascisation.
» Fiertilité «
Fiertilité est une exposition photographique qui illustre le choix de la stérilisation volontaire définitive chez des personnes de moins de 30 ans, accompagné de leurs témoignages.
Vernissage le 9 juillet à 12h.
21 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 06 62 66 67 62