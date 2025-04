Figaro ou Le barbier de Séville

Sur les traces de Beaumarchais, six comédiens vont virevolter, au rythme de la Commedia dell’Arte, pour vous transporter dans le monde de Figaro, où le comte Almavive doublera d’ingéniosité pour conquérir la jeune Rosine, sous le regard du vieux Bartolo.

Rosine est une riche héritière sous la tutelle du Docteur Bartolo. Celui-ci la tient enfermée dans sa maison, car il a le projet de l’épouser pour s’approprier ses biens. Pour arriver à ses fins il se sert des services de Basile, maître de chant de la fille et surtout grand magouilleur devant l’éternel. Le comte d’Almavive aime Rosine mais, ne voulant pas la conquérir par ses titres de noblesse, il se cache sous le faux nom de Lindor, étudiant.

Pour faire parvenir ses messages à la belle, il se sert de la complicité du barbier Figaro, factotum chez le docteur Bartolo, et ancienne connaissance dudit comte. Son aide lui permettra de s’introduire dans la maison de Bartolo et de parler à Rosine.

Une première fois déguisé en militaire et une deuxième comme maître de musique substituant Basile.

Mais à chaque tentative, un contretemps fâcheux empêchera le comte d’atteindre son but. Ce sera paradoxalement l’artifice imaginé par Bartolo pour, arriver au sien, qui se retournera contre lui, permettant aux tourtereaux de convoler à justes noces.