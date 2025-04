Film – conférence

Grande nouvelle pour notre préhistoire ! Après plus de 30 années de fouilles archéologiques à Malataverne… projection d’un film documentaire, suivie d’échanges avec l’archéologue Ludovic Slimak, puis d’une séance de dédicaces.

La commune de Malataverne, représentée par Mme le Maire, Véronique Alliez, M. le Maire honoraire de Malataverne et président de l’association ARChéoMala, Alain Fallot, & le Responsable scientifique du site archéologique de la » Grotte Mandrin « , Ludovic Slimak (CNRS),

Auront le plaisir de présenter, le résultat des recherches menées à la Grotte Mandrin, rassemblées au sein d’un magnifique ouvrage monographique de 800 pages, richement illustré, et publiées grâce à nos mécènes locaux : » MANDRIN – Des derniers néandertaliens aux premiers hommes modernes de France méditerranéenne » (L. Slimak, Y. Giraud, L. Metz, P. Yvorra, Dir.). a&t Éd. Aix-en-Provence, MMSH, 2021. 800 p. (Artisanats & Territoires : 4)

Ces nouvelles données révolutionnent tout un pan de notre préhistoire, qui voit la dernière grande extinction d’humanité et la conquête du continent par nos ancêtres Homo sapiens… Rien de moins ! Désormais, grâce à cette publication, ces résultats pourront être largement diffusés auprès de la communauté scientifique, comme du grand public.

Au programme :

? 20h : Projection du film Arte » Thorin, le dernier néandertalien »

? 21h : Échanges, avec L. Slimak.

? 22h : Dédicaces – Ventes de la monographie, ainsi que d’autres ouvrages de L. Slimak, en partenariat avec la Nouvelle Librairie Baume.

Soirée publique. En 52 minutes, ce documentaire fait le point sur toutes les grandes découvertes de la Grotte Mandrin.

À compter du 2 mai 2025, la monographie sera disponible à l’achat auprès de la mairie et de l’équipe scientifique (Paléoc).

Le produit des ventes sera intégralement reversé, à part égale, à la recherche scientifique et aux projets de valorisation de la Grotte Mandrin portés par la commune.