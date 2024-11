Film le repli cinÃ© dÃ©bat

La section Nyons Baronnies de la Ligue des Droits de l’Homme vous invite a débattre à l’issue de la projection. Seront présents ..Le réalisateur du film : Joseph PARIS. réalisateur activiste, il travaille sur les sujets de société et des formes expérimentales pour le documentaire et l’art vidéo. Il s’est fait connaitre grâce à ses longs métrages documentaires radicaux, dont « Naked War » une réflexion philosophique et artistique sur le mouvement des femens..L’avocat Arié Alimi : Vice président de la LDH et écrivain. Défenseur les victimes de violences policières. Il écrit dans son livre « Coup d’Etat d’Urgence » sur le droit commun et la perte de libertés publiques, sur les dérives policières sur la transformation de l’Etat de droit dont le ministre de l’intérieur pense qu’il est ni intangible, ni sacré. Et son dernier ouvrage « Juif, Français, de gauche… dans le désordre » est une réflexion sur une conception de la République fondée sur l’égalité…Nous vous attendons nombreux nombreuses, pour une belle soirée de débats et de réflexion.