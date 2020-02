Film + Rencontre « Monsieur Deligny, vagabond efficace »

» Je raconte la vie d’un homme qui n’a cessé de réaffirmer sa liberté dans les circonstances les plus diverses. Je raconte la vie de Fernand Deligny (1913-1993), éducateur célèbre, et son désir de cinéma qui va croiser son activité d’accueil d’enfants autistes. C’est un homme habité par les images, habité par le désir de faire du cinéma. Fernand Deligny y démontre un acharnement extraordinaire. Pendant près de 40 ans, souvent sans moyens, et presque sans argent, il va articuler ses expériences de vie avec les adolescents avec des essais cinématographiques. Pendant 20 années il va correspondre avec François Truffaut. Il va l’aider et Truffaut l’aidera. Un donnant donnant qui va bien à 2 personnages que, socialement tout sépare. Il sera l’auteur de 4 films. L’un sera présenté à Cannes. Je suis le narrateur de ce film. Sans doute parce que j’admire la constance de ses initiatives, parce que j’y vois la quête d’une liberté, et aussi, parce que, au cours de mes quinze années de voisinage, je me suis nourri de sa réflexion sur l’image. C’est un film à deux voix, celle de Deligny et la mienne, réunies par l’amour du cinéma. » ? Richard Copans