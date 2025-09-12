Cinéma, Concert

Film SIRAT (prix du jury à Cannes) + DJ Globul (set electro)

18h : Ouverture des portes (bar, restauration)
20h : Projection du film SIRAT, prix du jury à Cannes
22h : DJ Globule, set electro

Le 19/09/2025 18:00

Avenue de la division du Texas 26150 Die

Payant