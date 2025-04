Finale du concours d’éloquence

Après plusieurs semaines de sélection, de préparation et de formation, nos huit finalistes sont prêts à se confronter lors de cette grande soirée de l’éloquence.

Humour, esprit, impertinence : tous les coups sont permis pour se démarquer lors de duels et de débats collectifs et espérer faire partie des lauréats.

Le concours d’éloquence est proposé par le Conseil de Jeunes Citoyens et coordonné par le service jeunesse.

Evènement libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation : https://www.billetweb.fr/finale-du-concours-deloquence1