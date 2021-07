Finissage – Exposition CONFINEOR

Finissage et danse avec Geneviève Baudot – Compagnie Ephémère

Confinéor est un ensemble jubilatoire qui brouille les frontières entre les divers domaines de création et le réel lui-même.

C’est une suite d’oeuvres, exécutées pour me délier de cette angoisse du confinement, angoisse et joie en même temps.

Tous les samedis: lectures d’extraits de Confinéor accompagnées d’improvisations musicales.