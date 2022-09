Didier Hamey est né en 1962 à Dunkerque où il a grandi. Son atelier est maintenant à Saoû dans la Drôme où il habite. Il expose dans plusieurs galeries en France et à l’étranger.

Son travail apparaît dans de nombreuses collections privées et publiques: le Fond National d’Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale, le Musée de la Gravure de Gravelines. Il vient de faire une belle exposition rétrospective de son travail gravé au Musée de l’Estampe de Gravelines et une résidence à la Casa de Velasquez à Madrid où il a commencé une série de pointes sèches intitulée « Les Bonshommes ».

Les gravures sont un bestiaire de petits et grands formats autour de la représentation de figures hybrides, mystérieuses, en osmose avec la Nature et le paysage.

La représentation de ces êtres hybrides issues d’unions inavouables, nous rappellent à la mémoire un ensemble d’êtres multiformes appartenant aux folklores de certains carnavals rupestres.

Ils symbolisent l’exubérance et les secrets désirables de la terre, la fertilité, et la fécondité et deviennent les porte-paroles d’une revendication de la spontanéité naturelle et de la joie de vivre.

Ce travail nous dévoile un peuple fantastique, issu de la faune végétale nichant entre humus et canopée, vivant entre l’ombre de la lumière.

Les paysages qui les entourent sont inspirés de gravures du 19eme siècle, de manière réaliste.Charmants ou affreux ? Ce bestiaire sauvage est vivant. Il est là pour rappeler la vaillance de notre imaginaire qui puise depuis notre enfance dans les aventures des personnages de contes.

Dans ceux de Grimm, par exemple, les forêts sont toujours primordiales, il s’agit d’un monde à l’intérieur du monde, asocial, sans règle et même asexué dans lequel les personnages se perdent, rencontrent des créatures extraordinaires, subissent des sortilèges et affrontent leur destin.

Mises ensemble, ces créatures s’unifient pour former un monde disparu dans lequel j’essaie de véhiculer des sens cachés à fortes charges symboliques: la joie, la fécondité, l’érotisme et la mort.

Ce monde est sauvage et foisonne comme l’était la Nature oubliée par l’homme.