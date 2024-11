Five o’clock Tish

Do You speak english ? Bof, plus vraiment car pas assez souvent… Mais vous avez envie de reprendre ou de vous perfectionner, sans se prendre la tête ?!

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour des ateliers mensuels de conversation en langue anglaise, animés par TISH, résidente de Réauville d’origine britannique.

Des supports variés, des conseils pratiques, tout cela dans la bonne humeur et la décontraction.

Et autour d’une tasse de thé so british, of course !