« Flagrant délire » , comédie de Jean-Pierre Martinez , mise en scène par Aude Guedon, jouée par 8 acteurs, est une pièce à caractère humoristique qui se passe dans un commissariat de la banlieue parisienne dans lequel il s’en passe des choses… Intrigue, personnages hauts en caractère, suspense et drôlerie garantis !
Flagrant délire
« Flagrant délire » est une comédie de Jean-Pierre Martinez jouée par 8 acteurs en plein…délire !
Salle de fêtes 4 Rue Paul Brottier 26140 Anneyron Tél. 06 42 99 47 96