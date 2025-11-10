Flamb’O run

La Flamb’Ô Run 2025 est une course nocturne conviviale organisée par l’association Booster26 à Montvendre.

L’événement propose trois parcours adaptés à tous les niveaux :

Deux courses chronométrées de 5 km et 11 km, ouvertes aux licenciés et non licenciés ;

Une marche familiale de 6 km, accessible à tous, avec départ libre entre 16 h et 17 h 30.

Les départs des courses seront donnés à 18 h. Chaque participant doit être équipé d’un éclairage individuel (lampe frontale ou de poche).

Au-delà du défi sportif, la Flamb’Ô Run se veut également solidaire : une partie des bénéfices et la vente de flambeaux seront reversées à l’association « Le Regard de Naël ».

Des récompenses seront remises aux trois premiers hommes et femmes de chaque course, ainsi qu’au coureur le plus illuminé, au plus âgé et aux gagnants du quiz familial.

Le chronométrage sera assuré par puce électronique, et un ravitaillement attendra tous les participants à l’arrivée.

L’organisation, soutenue par l’ UDSP de la Drôme, garantit la sécurité et le bon déroulement de la manifestation dans une ambiance festive et lumineuse.